شاهد.. الفيديو المتسبب في وقف شيرين عبد الوهاب عن الغناء

تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، المختلفة، مقطع الفيديو الذي تسبب في وقف الفنانة شيرين عبد الوهاب عن الغناء، بسبب تصريح لها في حفلها الجديد بدولة البحرين 14 مارس الجاري.
وظهرت شيرين عبد الوهاب في الفيديو، تقول لجمهورها البحريني، نصًا: «أنا هنا أتكلم براحتي .. في مصر ممكن يسجنوني».
وظهرت شيرين عبد الوهاب في الفيديو، تقول لجمهورها البحريني، نصًا: «أنا هنا أتكلم براحتي .. في مصر ممكن يسجنوني».
وحول تلك الأزمة، قال مجلس نقابة المهن التمثيلية في بيان صحفي، إنه من المقرر التحقيق مع شيرين عبد الوهاب داخل النقابة الاربعاء المقبل فيما بدر منها من تصريحات تسىء للأمن القومى المصرى.