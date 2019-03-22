شاهد.. الفيديو المتسبب في وقف شيرين عبد الوهاب عن الغناء

وحول تلك الأزمة، قال مجلس نقابة المهن التمثيلية في بيان صحفي، إنه من المقرر التحقيق مع شيرين عبد الوهاب داخل النقابة الاربعاء المقبل فيما بدر منها من تصريحات تسىء للأمن القومى المصرى.



من ناحية اصدرت شيرين عبد الوهاب بيانا منذ قليل للرد على قرار مجلس ادارة المهن الموسيقية بوقفها عن الغناء وإحالتها للتحقيق نتيجة لما صدر من تصريحات تسوء لسمعة مصر والامن القومى.



واعربت شيرين عبد الوهاب عن انزعاجها من الترويج الى انها اساءت الى مصر وتؤكد لجمهورها عدم الالتفات الى اقوال مكذوبة ومقطوعة من سياقها.



وقالت شيرين انها تأسف بأن يكون دليل ادانتها مجرد اقوال مرسلة من برنامج معروف بمواقفه العدائية من مصر كلها.



وطمأنت شيرين عبد الوهاب جمهورها انها سوف تظل تغنى لإسعاد محبيها وقد كلفت المحامى الخاص بها حسام لطفى بالتصدى لهواة الصيد فى الماء العكر لتكتب لهم الشهرة باقتران اسمهم بها، واكدت شيرين عبد الوهاب فى البيان رفضها للمزايدة عن حبها وولائها لمصر .