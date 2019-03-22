الشرقية يحسن ضيافة السكة الحديد بثنائية.. ونجمة سيناء يسقط أمام المالية

أقيمت اليوم الجمعة، منافسات الجولة الثانية من دورة الترقي المؤهلة لدوري القسم الثاني؛ إذ حقق فريق الشرقية فوزا مثيرا علي منافسه السكة الحديد بنتيجة هدفين دون رد على ملعب الأول بالزقازيق.



وبهذا الفوز يحقق فريق الشرقية أول ثلاث نقاط له بدورة الترقي بعد التعادل مع البنك الأهلي في الجولة الأولى ليحتل صدارة جدول الترتيب برصيد أربع نقاط .



علي جانب آخر حقق فريق كفر الزيات اول فوز علي منافسه نجمة سيناء بنتيجة هدفين دون رد وهذه أول مباراة للفريق بعد ان كان راحة "باي" الأسبوع الماضي.



بينما حصل البنك الأهلي بقيادة عيد مرازيق على راحة هذا الأسبوع.



ترتيب المجموعة الثانية

1- الشرقية : 4 نقاط

2- السكة الحديد : 3 نقاط

3- المالية : 3 نقاط

4- البنك الأهلي : نقطة وحيدة

5- نجمة سيناء : بلا نقاط