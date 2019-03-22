ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

كليوباترا ٢٠٠٣ يواصل تصدر القطاعات بثلاثية على الطائرات

الجمعة 22/مارس/2019 - 07:42 م
صدى البلد
عبدالله هشام
حقق فريق مواليد عام ٢٠٠٣ بنادي سيراميكا كليوباترا، فوزا كبيرا على فريق الطائرات بثلاثة أهداف مقابل هدفين في دوري القطاعات ليحافظ الفريق على صدارة الدوري.

وقدم سيراميكا كليوباترا مباراة قوية أمام الطائرات، وسجل ثلاثية عن طريق سامح محمد وشريف محمد وأحمد ممدوح.

بهذه النتيجة رفع الفريق رصيده إلى ٢١ نقطة ليواصل تصدره لجدول المسابقة من ٧ انتصارات وهزيمة واحدة.

ترشيحاتنا

المنتخب الأوليمبي يتفوق على أمريكا بهدف في الشوط الأول .. فيديو

شاهد.. تلفزيون نيوزيلندا يبث الأذان لأول مرة بعد الحادث الإرهابى

جدعنة المصريين في الغربة.. 4 آلاف مصري في حملة تبرع بـ2 مليون جنيه «عشان زياد يخرج من السجن»

حمدى النقاز يكشف سبب استبعاده من منتخب تونس

شاهد.. دب مفترس يفتك بحارس غابة حاول إنقاذه.. لن تصدق ما حدث

ضبط عنصر إجرامى شديد الخطورة مطلوب فى عدة قضايا بأسيوط.. فيديو

بث مباشر لمباراة منتخب مصر الأوليمبي أمام نظيره الأمريكي

سهرة خاصة وسط حراسة مشددة.. ماذا يفعل ماكرون في منزل فنان صيني

بث مباشر.. لحظة طعن كاهن داخل كنيسة بـ كندا

الليرة التركية تهبط 3% أمام الدولار

أبشع جريمة هزت سويسرا.. مسنة تذبح طفلا بعمر 7 سنوات والسبب غامض

وزير الأوقاف يحذر من مقولة يرددها العامة.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. 15 صورة من عقد قران ابنة عضو مجلس الزمالك السابق

شاهد.. أحمد خليل تغلب عليه علامات الشيخوخة في أحدث ظهور

80 صورة من انتخابات نقابة المهن التمثيلية

السفير السعودي يزور شارع المعز ويشيد بالأجواء التراثية.. صور

أيام صفراء تعود من جديد على مسرح الهناجر.. صور

فيديو

ملخص وأهداف ودية المنتخب الأوليمبي وأمريكا.. فيديو
المنتخب الأوليمبي يضرب أمريكا بثنائية ودية استعدادا للأولمبياد.. فيديو
صادق يضيف ثاني أهداف المنتخب الأولمبي في مرمى أمريكا.. فيديو
عادل حسن: ننادي بتشديد العقوبة على سارقي البالوعات لهذا السبب..فيديو
شيرين عبد الوهاب في حفلها بالبحرين: هنا أتكلم براحتي في مصر يسجنوني.. وهاني شاكر: مصرة على الإساءة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة مصر والنيجر غدا فى الجولة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة مصر والنيجر غدا فى الجولة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا ؟