كليوباترا ٢٠٠٣ يواصل تصدر القطاعات بثلاثية على الطائرات

حقق فريق مواليد عام ٢٠٠٣ بنادي سيراميكا كليوباترا، فوزا كبيرا على فريق الطائرات بثلاثة أهداف مقابل هدفين في دوري القطاعات ليحافظ الفريق على صدارة الدوري.



وقدم سيراميكا كليوباترا مباراة قوية أمام الطائرات، وسجل ثلاثية عن طريق سامح محمد وشريف محمد وأحمد ممدوح.



بهذه النتيجة رفع الفريق رصيده إلى ٢١ نقطة ليواصل تصدره لجدول المسابقة من ٧ انتصارات وهزيمة واحدة.