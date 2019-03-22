أحمد فايق ينعى والدته برواية موقف مؤثر غيرت به حياته.. فيديو

روى الإعلامي أحمد فايق، أكثر موقف مؤثر له مع والدته، إذ قال: "كان عندي وقتها 13 سنة، وأمي كانت مستعجلة إنها تنصبني راجل بيت، ووقتها كنت باخد دروس خصوصية، أمي وضعت الفلوس في الدرج، وقالتلي لما تعوز فلوس للدروس خد من الدرج، بلاش تاخد قطاعي، وأنا بشخصية مراهق أخدت الفلوس كلها من الدرج، ولعبت بلياردو بيها".



وأضاف "فايق"، خلال تقديمه برنامج "مصر تستطيع"، المذاع على فضائية "dmc" : "كنت متوقع إن أمي هتقلع إللي في رجلها وتديني بيه على دماغي، ولكنها بصتلي وقالتلي أنا معنديش مشكلة في إللي إنت عملته، ولكن أنا هديلك مرتبي ومرتب والدك كل أول الشهر، وأنت تتولى الصرف على البيت، وقتها قلت أنا بقيت أغنى واحد في الدنيا، فجأة لقيت نفسي يوم 27 في الشهر معايا ألف جنيه، وبدأت أحط خطة أعمل فيها كل إللي نفسي فيه، لقيت والدي ووالدتي بيطلبوا مني فلوس والبيت محتاج فلوس، بدأت أشيل كل متعي الشخصية من الخطة وأحاول أوفر".



واستطرد: "أول شهر فشلت فشل ذريع إني أخلي الألف جنيه يكفوني، وأمي باعت آخر حلق دهب تملكه عشان تغطي مصاريف الشهر، وادتني أهم درس في حياتي".



وأشار إلى أن والدته توفيت في عمر 52 عامًا، معلقًا: "ملحقتش أشبع منها، ولكن أنا بحكي كل ده، عشان أقولكم عظمة الست المصرية".