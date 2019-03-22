ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

أحمد فايق ينعى والدته برواية موقف مؤثر غيرت به حياته.. فيديو

الجمعة 22/مارس/2019 - 09:34 م
الإعلامى أحمد فايق
الإعلامى أحمد فايق
حمزة شعيب
روى الإعلامي أحمد فايق، أكثر موقف مؤثر له مع والدته، إذ قال: "كان عندي وقتها 13 سنة، وأمي كانت مستعجلة إنها تنصبني راجل بيت، ووقتها كنت باخد دروس خصوصية، أمي وضعت الفلوس في الدرج، وقالتلي لما تعوز فلوس للدروس خد من الدرج، بلاش تاخد قطاعي، وأنا بشخصية مراهق أخدت الفلوس كلها من الدرج، ولعبت بلياردو بيها".

وأضاف "فايق"، خلال تقديمه برنامج "مصر تستطيع"، المذاع على فضائية "dmc" : "كنت متوقع إن أمي هتقلع إللي في رجلها وتديني بيه على دماغي، ولكنها بصتلي وقالتلي أنا معنديش مشكلة في إللي إنت عملته، ولكن أنا هديلك مرتبي ومرتب والدك كل أول الشهر، وأنت تتولى الصرف على البيت، وقتها قلت أنا بقيت أغنى واحد في الدنيا، فجأة لقيت نفسي يوم 27 في الشهر معايا ألف جنيه، وبدأت أحط خطة أعمل فيها كل إللي نفسي فيه، لقيت والدي ووالدتي بيطلبوا مني فلوس والبيت محتاج فلوس، بدأت أشيل كل متعي الشخصية من الخطة وأحاول أوفر".

واستطرد: "أول شهر فشلت فشل ذريع إني أخلي الألف جنيه يكفوني، وأمي باعت آخر حلق دهب تملكه عشان تغطي مصاريف الشهر، وادتني أهم درس في حياتي".

وأشار إلى أن والدته توفيت في عمر 52 عامًا، معلقًا: "ملحقتش أشبع منها، ولكن أنا بحكي كل ده، عشان أقولكم عظمة الست المصرية".

ترشيحاتنا

سهرة خاصة وسط حراسة مشددة.. ماذا يفعل ماكرون في منزل فنان صيني

برلمانية تتوقع تطبيق العلاوة على المعاشات حتى 2018 قريبا

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يتلقى شكاوى ضد قناة الـ بى بى سى بعد نشرها فيديوهات مفبركة

أبشع جريمة هزت سويسرا.. مسنة تذبح طفلا بعمر 7 سنوات والسبب غامض

شاهد.. الفيديو المتسبب في وقف شيرين عبد الوهاب عن الغناء

ضبط عنصر إجرامى شديد الخطورة مطلوب فى عدة قضايا بأسيوط.. فيديو

شوقي غريب يكشف سبب اختيار أمريكا للقاء المنتخب الأوليمبي

طلب جديد من الكاف بشأن استضافة ملعب برج العرب مباريات الأهلي والزمالك

بالحجاب واللغة العربية.. نيوزيلندا تتضامن مع ضحايا المسجدين.. صور

داعية: تجسس المرأة على هاتف زوجها منهي عنه شرعا

سقطة إعلامية لـBBC نشرت فيديوهات مفبركة واستضافت ارهابيًا هاربًا بتركيا

عاملة بوزارة الزراعة تبكي على الهواء: بنقبض 40 جنيه ومش لاقين ناكل.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. 15 صورة من عقد قران ابنة عضو مجلس الزمالك السابق

شاهد.. أحمد خليل تغلب عليه علامات الشيخوخة في أحدث ظهور

80 صورة من انتخابات نقابة المهن التمثيلية

السفير السعودي يزور شارع المعز ويشيد بالأجواء التراثية.. صور

أيام صفراء تعود من جديد على مسرح الهناجر.. صور

فيديو

شاهد الآن .. مباراة فرنسا ومولدوفا بث مباشر
توفيق عكاشة: تميم يتاجر بالقضية الفلسطينية ويدعم داعش في ليبيا..فيديو
أحمد شاكر: المسرح القومي تاريخ وقُدم أعمالا خالدة.. فيديو
كارثة.. مواطنون يعرضون حياتهم للخطر فوق سطح أحد القطارات
نجمة The Voice Kids: أغني بـ 8 لغات ولما أكبر هدخل كلية الألسن.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة مصر والنيجر غدا فى الجولة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة مصر والنيجر غدا فى الجولة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا ؟