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أبرع ميك آب آرتيست في العالم.. براعة خارقة حولتها لنسخة طبق الأصل من المشاهير

السبت 23/مارس/2019 - 05:35 ص
مهارة مدهشة للفنانة
مهارة مدهشة للفنانة الشابة
محمد علي
قال موقع أوديتي سنترال الأمريكي، إن فتاة صينية أثارت مواقع التواصل الاجتماعي بما فعلته بنفسها من خلال المكياج الذي حولها تماما.

وقامت هي يوهونج، وهي فنانة مكياج تبلغ من العمر 27 عامًا ، بعمل مدهش لقيامها بتحويل نفسها إلى أشخاص مختلفين من المشاهير والشخصيات الشهيرة ، لدرجة أنها حولت نفسها إلى 100 شخصية.

ونشرت الفتاة صورًا ومقاطع فيديو لعملها على مختلف المواقع الاجتماعية تحت اسم مستعار وهو يوياميكا، وبدأت في اكتساب شهرة بداية منذ العام الماضي، عندما استخدمت مهارات الماكياج لتحويل نفسها إلى نسخة واقعية من مشاهير العالم، كمثل لوحة الموناليزا الشهيرة للفنان العالمي ليوناردو دافنشي.

وحصدت مقاطع فيديو "هي" ملايين المشاهدات على منصة ويبو الصينية.

وظهرت الفتاة في صور مشاهير كثر، لكن كان الأغرب إنها حولت نفسها إلى نسخ طبق الأصل من جوني ديب وألبرت آينشتاين.
أبرع ميك آب آرتيست في العالم.. براعة خارقة حولتها لنسخة طبق الأصل من المشاهير
أبرع ميك آب آرتيست في العالم.. براعة خارقة حولتها لنسخة طبق الأصل من المشاهير
أبرع ميك آب آرتيست في العالم.. براعة خارقة حولتها لنسخة طبق الأصل من المشاهير
أبرع ميك آب آرتيست في العالم.. براعة خارقة حولتها لنسخة طبق الأصل من المشاهير
أبرع ميك آب آرتيست في العالم.. براعة خارقة حولتها لنسخة طبق الأصل من المشاهير

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