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أخبار البلد

سعفان يتابع صرف معاش أسرة مصري توفي في إيطاليا منذ 10 سنوات

السبت 23/مارس/2019 - 07:55 ص
محمد سعفان وزير القوي
محمد سعفان وزير القوي العاملة
هيثم سعد الدين
أصدر محمد سعفان وزير القوي العاملة، توجيهات لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بميلانو-إيطاليا، ببحث طلب المواطنة "إسراء.ح.أ" في استحقاق والدها معاشًا من عدمه مع هيئة التأمينات والضمان الاجتماعي حيث أنه توفي في إيطاليا منذ 10 سنوات تقريبا .

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة : إنه بالتواصل مع المستشار العمالي بميلانو عزت عمران، أشار إلي أن مكتب التمثيل العمالي قام بالاتصال بهيئة التأمينات والضمان الاجتماعي "الأنبس" ، وأفادت أن والد "إسراء" توفي في إيطاليا بتاريخ 8 سبتمبر 2010 وتم بحث ملفه التأميني وأظهر البحث أن الأسرة تستحق معاشا كاملا، حيث أن والدها كان ملتزم بسداد الأقساط التأمينية قبل الوفاة .

وبناء علي تكليفات السفير إيهاب أبو سريع القنصل العام بميلانو قام المستشار العمالي بالتواصل مع المواطنة "إسراء.ح.أ" ابنه المتوفي من محافظة المنوفية وارشادها بالمستندات المطلوبة لصرف المعاش فورا.

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