سعفان يتابع صرف معاش أسرة مصري توفي في إيطاليا منذ 10 سنوات

أصدر محمد سعفان وزير القوي العاملة، توجيهات لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بميلانو-إيطاليا، ببحث طلب المواطنة "إسراء.ح.أ" في استحقاق والدها معاشًا من عدمه مع هيئة التأمينات والضمان الاجتماعي حيث أنه توفي في إيطاليا منذ 10 سنوات تقريبا .



وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة : إنه بالتواصل مع المستشار العمالي بميلانو عزت عمران، أشار إلي أن مكتب التمثيل العمالي قام بالاتصال بهيئة التأمينات والضمان الاجتماعي "الأنبس" ، وأفادت أن والد "إسراء" توفي في إيطاليا بتاريخ 8 سبتمبر 2010 وتم بحث ملفه التأميني وأظهر البحث أن الأسرة تستحق معاشا كاملا، حيث أن والدها كان ملتزم بسداد الأقساط التأمينية قبل الوفاة .



وبناء علي تكليفات السفير إيهاب أبو سريع القنصل العام بميلانو قام المستشار العمالي بالتواصل مع المواطنة "إسراء.ح.أ" ابنه المتوفي من محافظة المنوفية وارشادها بالمستندات المطلوبة لصرف المعاش فورا.