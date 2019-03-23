سعفان يتابع صرف معاش أسرة مصري توفي في إيطاليا منذ 10 سنوات

أصدر محمد سعفان وزير القوي العاملة، توجيهات لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بميلانو-إيطاليا، ببحث طلب المواطنة "إسراء.ح.أ" في استحقاق والدها معاشًا من عدمه مع هيئة التأمينات والضمان الاجتماعي حيث أنه توفي في إيطاليا منذ 10 سنوات تقريبا .
وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة : إنه بالتواصل مع المستشار العمالي بميلانو عزت عمران، أشار إلي أن مكتب التمثيل العمالي قام بالاتصال بهيئة التأمينات والضمان الاجتماعي "الأنبس" ، وأفادت أن والد "إسراء" توفي في إيطاليا بتاريخ 8 سبتمبر 2010 وتم بحث ملفه التأميني وأظهر البحث أن الأسرة تستحق معاشا كاملا، حيث أن والدها كان ملتزم بسداد الأقساط التأمينية قبل الوفاة .
وبناء علي تكليفات السفير إيهاب أبو سريع القنصل العام بميلانو قام المستشار العمالي بالتواصل مع المواطنة "إسراء.ح.أ" ابنه المتوفي من محافظة المنوفية وارشادها بالمستندات المطلوبة لصرف المعاش فورا.
وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة : إنه بالتواصل مع المستشار العمالي بميلانو عزت عمران، أشار إلي أن مكتب التمثيل العمالي قام بالاتصال بهيئة التأمينات والضمان الاجتماعي "الأنبس" ، وأفادت أن والد "إسراء" توفي في إيطاليا بتاريخ 8 سبتمبر 2010 وتم بحث ملفه التأميني وأظهر البحث أن الأسرة تستحق معاشا كاملا، حيث أن والدها كان ملتزم بسداد الأقساط التأمينية قبل الوفاة .
وبناء علي تكليفات السفير إيهاب أبو سريع القنصل العام بميلانو قام المستشار العمالي بالتواصل مع المواطنة "إسراء.ح.أ" ابنه المتوفي من محافظة المنوفية وارشادها بالمستندات المطلوبة لصرف المعاش فورا.