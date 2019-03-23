ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار مصنع المبيدات بالصين إلى 62 قتيلا

أفادت وسائل إعلام رسمية في الصين بارتفاع حصيلة ضحايا انفجار بمصنع للمبيدات الحشرية في إقليم جيانجسو شرق البلاد إلى 62 قتيلا، لتصبح بذلك في أسوأ الحوادث الصناعية في السنوات الأخيرة.



وذكر التليفزيون الصيني أن هناك 28 شخصا في عدد المفقودين و34 آخرين في حالة حرجة.



وقال مسؤولون في مدينة يانتشنج للصحفيين إن 640 شخصا أصيبوا جراء الانفجار ويتلقون العلاج بالمستشفيات.



ووقع الانفجار بعد ظهر الخميس في مصنع "تيانجياي كميكال كامباني" للمبيدات الحشرية في يانتشنج، ويعمل به 195 شخصا.



وطالب الرئيس الصيني شي جين بينج ورئيس الوزراء لي كه تشيانج بفتح تحقيق في الانفجار وباتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية لتجنب الحوادث التي تقع في المنشآت الصناعية.