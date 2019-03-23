ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

الأوقاف تعرض فيلما تسجيليا عن جهودها في نشر الاهتمام بحفظة القرآن الكريم

السبت 23/مارس/2019 - 11:12 ص
خلال المسابقة العالمية
خلال المسابقة العالمية لقرأن الكريم
عبد الرحمن محمد - محمود ضاحي - صلاح مهدي
عرضت وزارة الأوقاف، فيلمًا تسجيليًا عن دوره الوزارة في نشر الفكر الصحيح المستنير ودورها مع حفظة القرآن الكريم.

ورحب الدكتور محمد مختار جمعة، بجميع المشاركين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم متسابقين ومحكمين من ضيوف مصر الكرام أهل القرآن حفظة كتاب الله ، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لرعايته للمسابقة وللدكتور مصطفي مدبولي، الذي ينيبه في افتتاح المسابقة.

وأضاف "جمعة"، في كلمته بالمسابقة العالمية السادسة والعشرين للقرآن الكريم في دورة الشيخ الحصري، الذي ينطلق تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويرأسه وزير الأوقاف، أنه شرف لنا أن نكون في خدمة القرآن وأهل القرآن، سائلًا الله عز وجل أن يجعلنا من أهل القرآن، وأن يرزقنا حسن فهمه وبركة العمل به، مؤكدًا أن القرآن هو مصدر الكلام والحديث، وأن وزارة الأوقاف تولي القرآن وأهل القرآن عناية خاصة، وجعلته شرطًا للحصول على أي فرصة في الوزارة سواء في البعثات أو التريقيات أو التدريب وغير ذلك من الفرص. 

وأوضح أن عدد مكاتب القرآن وصل إلى 2617 مكتبًا والمدارس وصلت إلى 863 مدرسة قرآنية، أما مراكز إعداد محفظي القرآن في العام الحالي فوصلت إلى 70 مركزًا، وعن المقارئ القرآنية، وصلت 1037 مقرأة.

وأعلن "جمعة"، أنه سيقيم على هامش المسابقة ندوات حول فهم القرآن، مؤكدًا أن الإسلام دين البناء لا هدم فيه، والقرآن الكريم كتاب رحمة وهداية.

وقال وزير الأوقاف، إن الوزارة قررت إطلاق علي كل دورة اسم علم من أعلام الكبار والبداية كانت مع شيخ المقرئين، محمود خليل الحصري رحمه الله. 

وأعلن وزير الأوقاف، إطلاق بوابة الأوقاف الإلكترونية التي تضم موقع وزارة الأوقاف، وهيئة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ومستشفي الدعاة والأكاديمية الدولية للأوقاف، والمسابقة العالمية للقرآن الكريم وسيتم بث السيرة الذاتية ومقطعات لكل من شارك فى المسابقة.

وكشف وزير الأوقاف، عن تعيين معاونين ومساعدين الوزير في الشأن التطوير التكنولوجي، وستكون الأولوية لخريجي البرنامج الرئاسي والأكاديمية الوطنية للتدريبة و الأكاديمية الدولية للأوقاف.

وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن تولي الوزارة أهل القرآن عناية خاصة لفهم القرآن وفهم مقاصده وجعلته شرطًا أساسيًا التعيينات والسفر للخارج حيث اشترطت الفهم المقاصدي للقرآن فكل ما يأخذك للفساد والإفساد والعنف والكراهية يتصادم مع الإسلام والقيم الإنسانية، وكل ما يبني ويدعو السلم هو نهج القرآن. 

وتابع: أنشأت الوزارة ٢٦١٧ مكتبًا لتحفيظ القرآن و٣٦٣ مدرسة قرآنية وإعداد ٧٠ مركزا لإعداد محفظي القرآن و ١١٣٧ عدد المقارئ كما يوجد ٥ آلاف محفظ وبلغ عدد الحفظة في المدارس ٦٠ الف تخرج منهم ٤٦ الف دارس كما يوجد ٧٧١٦ عضو مقارئ. 

وأضاف "جمعة"، خلال كلمته وفي افتتاح المسابقة العالمية للقرآن الكريم بحضور الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية والسيد الشريف وكيل مجلس النواب قائلًا "إن كل من يواجه الارهاب ويكف شر الارهاب سواء مفكر او اعلامي او رجل شرطة او رجل جيش او مسئول في مؤسسات الدولة فهي إحياء للنفس البشرية ايضا حملة فيرس سي و١٠٠ مليون صحة وكل المبادرات الوطنية هي إحياء للنفس للبشرية".

ترشيحاتنا

متى يحصل صالح جمعة على فرصته.. لاسارتي يجيب

نصائح طبية لتفادي أضرار العواصف الترابية أو الرياح الشديدة

تسريب المواصفات المذهلة لهاتف هواوي الجديد p30

الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة واحتمالات سقوط أمطار على أغلب المناطق

لجنة الشكاوى ترفع توصياتها لـ الأعلى للإعلام ضد مخالفات bbc

الأهلي يدخل معسكرا مغلقا الخميس استعدادا لقمة الزمالك

قصة إنشاء جامعة الدول العربية.. سموها تحالف عربي في البداية ونشأت قبل الأمم المتحدة

سيد عبدالحفيظ: الأهلي أكبر من أي إساءة وردنا في الملعب.. فيديو

أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم السبت 23-3-2019.. فيديو

فيديوجراف| لماذا سمح فيس بوك ببث مجزرة مسجدي نيوزيلندا

لاسارتي: رمضان صبحي لم يثبت نفسه والشحات يعاني من الضغوط

موعد مباراة مصر والنيجر في تصفيات كأس أمم أفريقيا والقناة الناقلة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قميص عمرو دياب يثير الجدل في السعودية.. صور

البابا تواضروس يفتتح معرض الأعمال الفنية للصم وضعاف السمع.. صور

عاش هنا يوثق رحلة صاحب أوبريت أبو الفصاد في الإذاعة.. وسر تسميته بـ بابا شارو وكواليس زواجه من صفية المهندس

بفستان من لابورجوازي..أصالة تتألق في حفلها بالقطيف ..صور

شوبير وكهربا ونجوم الرياضة يحضرون عقد قران ابنة أحمد سليمان.. صور

فيديو

فيديوجراف| مطلوب حرامي خبرة 3 سنوات.. الساعة بـ 50 جنيها إسترلينيا
وزيرة الهجرة: زيارتي لـ نيوزيلندا خير رد على ادعاءات الإخوان
وزيرة الهجرة: أسر الشهداء المصريين بنيوزيلندا فضلوا دفن ذويهم قرب مكان الحادث
افتتاح فعاليات منتدى مصر الاقتصادي.. بث مباشر
سيولة مرورية تامة بالقاهرة الكبرى يرصدها google earth ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني بإصدار قانون وطني لتنظيم النسل؟

هل تؤيد مقترح برلماني بإصدار قانون وطني لتنظيم النسل؟