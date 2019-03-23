الأوقاف تعرض فيلما تسجيليا عن جهودها في نشر الاهتمام بحفظة القرآن الكريم

وأضاف "جمعة"، في كلمته بالمسابقة العالمية السادسة والعشرين للقرآن الكريم في دورة الشيخ الحصري، الذي ينطلق تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويرأسه وزير الأوقاف، أنه شرف لنا أن نكون في خدمة القرآن وأهل القرآن، سائلًا الله عز وجل أن يجعلنا من أهل القرآن، وأن يرزقنا حسن فهمه وبركة العمل به، مؤكدًا أن القرآن هو مصدر الكلام والحديث، وأن وزارة الأوقاف تولي القرآن وأهل القرآن عناية خاصة، وجعلته شرطًا للحصول على أي فرصة في الوزارة سواء في البعثات أو التريقيات أو التدريب وغير ذلك من الفرص.





وأوضح أن عدد مكاتب القرآن وصل إلى 2617 مكتبًا والمدارس وصلت إلى 863 مدرسة قرآنية، أما مراكز إعداد محفظي القرآن في العام الحالي فوصلت إلى 70 مركزًا، وعن المقارئ القرآنية، وصلت 1037 مقرأة.





وأعلن "جمعة"، أنه سيقيم على هامش المسابقة ندوات حول فهم القرآن، مؤكدًا أن الإسلام دين البناء لا هدم فيه، والقرآن الكريم كتاب رحمة وهداية.





وقال وزير الأوقاف، إن الوزارة قررت إطلاق علي كل دورة اسم علم من أعلام الكبار والبداية كانت مع شيخ المقرئين، محمود خليل الحصري رحمه الله.





وأعلن وزير الأوقاف، إطلاق بوابة الأوقاف الإلكترونية التي تضم موقع وزارة الأوقاف، وهيئة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ومستشفي الدعاة والأكاديمية الدولية للأوقاف، والمسابقة العالمية للقرآن الكريم وسيتم بث السيرة الذاتية ومقطعات لكل من شارك فى المسابقة.





وكشف وزير الأوقاف، عن تعيين معاونين ومساعدين الوزير في الشأن التطوير التكنولوجي، وستكون الأولوية لخريجي البرنامج الرئاسي والأكاديمية الوطنية للتدريبة و الأكاديمية الدولية للأوقاف.





وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن تولي الوزارة أهل القرآن عناية خاصة لفهم القرآن وفهم مقاصده وجعلته شرطًا أساسيًا التعيينات والسفر للخارج حيث اشترطت الفهم المقاصدي للقرآن فكل ما يأخذك للفساد والإفساد والعنف والكراهية يتصادم مع الإسلام والقيم الإنسانية، وكل ما يبني ويدعو السلم هو نهج القرآن.





وتابع: أنشأت الوزارة ٢٦١٧ مكتبًا لتحفيظ القرآن و٣٦٣ مدرسة قرآنية وإعداد ٧٠ مركزا لإعداد محفظي القرآن و ١١٣٧ عدد المقارئ كما يوجد ٥ آلاف محفظ وبلغ عدد الحفظة في المدارس ٦٠ الف تخرج منهم ٤٦ الف دارس كما يوجد ٧٧١٦ عضو مقارئ.



