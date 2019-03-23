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برلمان

ننشر فعاليات مستقبل وطن فى محافظات الجمهورية

السبت 23/مارس/2019 - 12:36 م
مستقبل وطن
مستقبل وطن
ماجدة بدوى - عبد الرحمن سرحان
نظمت أمانات حزب مستقبل وطن مجموعة من الفعاليات والأنشطة المختلفة، فى عدد من محافظات الجمهورية شملت محافظات القاهرة الكبرى، والإسكندرية وبورسعيد وأسيوط والأقصر، وذلك استمرارا لدور الحزب للتواصل مع الشارع المصري وإيمانه بأهمية المشاركة المجتمعية.

قامت أمانة الحزب بمحافظة القاهرة، بتنظيم احتفالية لتكريم عدد 100 من الأمهات المثاليات بمناسبة عيد الأم بالمرج، بحضور 300 شخص، فيما شهدت محافظة القليوبية تنظيم ندوات تثقيفية حول أهمية التعديلات الدستورية بقرى "المنشأة الكبرى ودجوى، والجبل الأصفر شلقان".

كما نظمت أمانة الحزب بمحافظة الإسكندرية، احتفالية لتكريم 50 من الأمهات المثاليات بمناسبة عيد الأم بمركز شباب سموحة بحضور حوالى 500 شخص، وبمشاركة أعضاء مجلس النواب عن المحافظة، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية.

فيما نظمت أمانة الحزب بمحافظة البحيرة، ندوة تثقيفية حول أهمية التعديلات الدستورية بقرية "241" دائرة مركز كفر الدوار.

كما نظمت أمانة الحزب بمحافظة محافظة بورسعيد ندوة تثقيفية حول أهمية التعديلات الدستورية بنادى هيئة قناة السويس ببورفؤاد.

ونظمت أمانة الحزب بمحافظة السويس، احتفالية بمناسبة افتتاح مقر أمانة الحزب بدائرة قسم شرطة الجناين بحضور حوالى 300 شخص ومشاركة قيادات الحزب بالمحافظة، فيما أقيمت ندوة تثقيفية حول أهمية التعديلات الدستورية بحى الصوفى قسم ثان الفيوم وقرية الفلاح التابعة لمركز الشواشنة، وقرية ترسا التابعة لمركز سنورس.

فيما قامت أمانة الحزب بمحافظة بنى سويف، بتنظيم ندوات تثقيفية حول أهمية التعديلات الدستورية بقرية أبو صير الملق، التابعة لمركز الواسطى.

وقامت أمانة الحزب بمحافظة أسيوط، بتنظيم ندوات تثقيفية حول أهمية التعديلات الدستورية بمركزى شباب "صدفا، ونزه"، بمركزى أسيوط ومنفلوط.

وقامت أمانة الحزب بمحافظة الأقصر بتنظيم مؤتمر جماهيرى بساحة الشيخ الطيب بمدينة القرنة، حول أهمية التعديلات الدستورية فى تحقيق الاستقرار السياسى بالبلاد، بحضور حوالى 1400 شخص ومشاركة قيادات الحزب وبعض أعضاء مجلس النواب والقيادات الشعبية والدينية ورموز العائلات بالمحافظة.

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