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أخبار العالم

الكرملين: بوتين يلتقي أردوغان في موسكو 8 أبريل

السبت 23/مارس/2019 - 12:40 م
الرئيس الروسى
الرئيس الروسى
أ ش أ
أعلن قصر الرئاسة الروسي (الكرملين) اليوم السبت أن الرئيس فلاديمير بوتين سوف يلتقي نظيره التركي رجب طيب أردوغان في الثامن من شهر أبريل المقبل بالعاصمة موسكو.

ذكرت ذلك قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، مشيرة إلى أن موسكو استضافت في نهاية الشهر الماضي، محادثات على مستوى عال بين الجانبين الروسي والتركي، تركزت على محاربة الإرهاب والتطورات الأخيرة على الساحة السورية، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب القوات الأمريكية من سوريا.

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