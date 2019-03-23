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تعليم

انطلاق فعاليات اليوم الثالث للبرنامج التدريبي الخاص بمواجهة التنمر بجامعة المنوفية

السبت 23/مارس/2019 - 12:48 م
البرنامج التدريبي
البرنامج التدريبي الخاص بمواجهة التنمر
قســـم التعليم
بدأت صباح اليوم فعاليات اليوم الثالث للبرنامج التدريبي (مواجهة العنف والتنمر بين طلاب المدارس)، والذي نظمته لجنة الطفل بمحافظة المنوفية، بالتعاون مع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة المنوفية ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

ويستهدف هذا البرنامج التدريبي ٩٤٨ من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين على مستوى المحافظة، وذلك بقاعة المؤتمرات بمركز المعلومات بالجامعة، والبرنامج تحت إشراف اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية والدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية والدكتور عبد الرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبد الفتاح درويش وكيل كلية الآداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والبرنامج تنفيذا للمبادرة التي أطلقها محافظ المنوفية بعنوان (معا ضد العنف والتنمر) على أن يكون التدريب يوم السبت من كل أسبوع وعلى مدار ٤ أسابيع على مجموعتين من الأخصائيين.

وتضمنت فعاليات اليوم الثالث محور أساسي وهو (التنمر الالكتروني ظاهرة تهدم وجريمة قاتلة)، وذلك من خلال محاضرتين، حاضر فيهما الدكتورة نهى عثمان أستاذ مساعد بكلية الآداب والدكتورة عبير خليل مدرس بالكلية ومدرسا تنمية موارد بشرية معتمد من هيئة البورد الدولية IBCT، وبحضور إيناس محيي مدير إدارة شئون المرأة ومنسق الأمانة الفنية للجنة العامة لحماية الطفل، ومحمد عبد السلام موجة عام التربية النفسية بمديرية التربية والتعليم.

وتناولت المحاضرتين تعريف التنمر الالكتروني، وأسبابه، وأكثر الأماكن شيوعا للتنمر الإلكتروني والآثار المترتبة عليه، وضحايا التنمر الالكتروني، ومواقع التواصل الاجتماعي منبرا له، وتقديم نصائح للوقاية من التنمر الإلكتروني.

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