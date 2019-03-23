شاهد أول تعليق من روجينا بعد فوز زوجها أشرف زكي بمنصب نقيب الممثلين

حرصت الفنانة روجينا على تهنئة زوجها الفنان الدكتور أشرف زكي، بعد نجاحه بمنصب نقيب الممثلين بالتزكيه، وذلك من خلال نشرها مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".



وعلقت روجينا قائلا :" الحمد لله لأول مرة فى تاريخ نقابة المهن التمثيلية فوز أشرف ذكى بالتزكية على مقعد النقيب، شكرا يارب ".



يذكر أن فازالدكتور أشرف زكى بمقعد النقيب بالتزكية بعد ترشحه منفردا على المنصب، بينما فاز بعضوية مجلس النقابة كل من إيهاب فهمي ٦٠٠ صوت، وأشرف طلبة حسن ٥٣٦ صوتًا، وسامي مغاوري ٥١٥ صوتًا، وعفاف رشاد ٤٦٠ صوتًا، ونهال عنبر ٤٠٣ أصوات، ومصطفى حجاج ٣٩٥ صوتًا





