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رياضة

أبو الوفا: خضنا مباراة النيجر بحثا عن هدفين.. وخرجنا من اللقاء دون إصابات..فيديو

السبت 23/مارس/2019 - 11:55 م
أبو الوفا مع الاعلامي
أبو الوفا مع الاعلامي هاني حتحوت
حسن العمدة
تحدث محمد أبو الوفا عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة المصري ورئيس بعثة المنتخب في النيجر عن أجواء مباراة اليوم في إطار الجولة الاخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2019.

وقال ابو الوفا في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "الأجواء صعبة في النيجر، الجو حار للغاية ودرجة الحرارة وصلت وقت المباراة لـ 43 تقريبا".

وأضاف ، أن المباراة لها أهميتين، الأولى هي حصد الـ 3 نقاط بسبب تصنيف الفيفا، والثانية هي الاستعانة بلاعبين جدد في المنتخب استعدادًا للاستعانة بهم في بطولة أمم أفريقيا.

واختتم أبو الوفا تصريحاته قائلًا "غدا سنتوجه لنيجيريا وسنصل ظهرًا من أجل الاستعداد للمباراة، كل اللاعبين جيدين ولم تحدث أي إصابة في مباراة النيجر.

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