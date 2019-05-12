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محافظات

الأورمان توزع 56 ألف كيلو لحوم بالفيوم بمناسبة شهر رمضان

الأحد 12/مايو/2019 - 04:24 م
الأورمان توزع 56
الأورمان توزع 56 ألف كيلو لحوم بالفيوم
نبيل أبو السعود
أعلنت جمعية الأورمان، أن الجمعية بمناسبة شهر رمضان بدأت فى توزيع 56 ألف كيلو لحوم على الأسر الأكثر احتياجًا في قرى ونجوع ومدن المحافظة، بالتنسيق مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة وتحت إشراف مديرية التضامن ورعاية المحافظ.

وأكد اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان أن الجمعية وعن طريق فرعها بالمحافظة بالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة ستوزع فى محافظة الفيوم على الأسر الأكثر احتياجا في كلا من قرى ونجوع ومدن مراكز المحافظة بحضور مندوب عن وزارة التضامن، وسكرتير عام المحافظة ومدير فرع الأورمان بالمحافظة.

واشار "شعبان"، الى أن الجمعية تنفذ خطة متكاملة لتوزيع كراتين مواد غذائية على الأسر غير القادرة في نجوع وقرى ومدن محافظة الفيوم، حيث بدأت توزيع عدد 24 ألف كرتونة مواد غذائية على أن ينتهى التوزيع تمامًا في الثلث الأوسط من رمضان .

جدير بالذكر أن جمعية الأورمان بمحافظة الفيوم سبق لها ونفذت عدد كبير من المشروعات الخيرية والمساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى، وكذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة.
الأورمان توزع 56 ألف كيلو لحوم بالفيوم بمناسبة شهر رمضان
الأورمان توزع 56 ألف كيلو لحوم بالفيوم بمناسبة شهر رمضان

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