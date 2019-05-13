عمليات تخريب لـ4 سفن قبالة السواحل الإماراتية .. وإدانة مصرية وعربية للخطر المحدق

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية أن 4 سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات تعرضت صباح يوم الأحد لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للإمارات في خليج عمان، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة وبالقرب من المياه الإقليمية وفي المياه الاقتصادية لدولة الإمارات.



وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، قالت الوزارة في بيان لها إن الجهات المعنية قامت باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، وأنه جاري التحقيق حول ظروف الحادث بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية.



لم تسفر العمليات التخريبية عن أي أضرار بشرية أو إصابات، كما لم يحدث أي تسرب لمواد ضارة أو وقود.



وشددت الوزارة على أن العمل في ميناء الفجيرة يسير على النحو الطبيعي ولم يتعرض لأي توقف، نافية الشائعات التي تحدثت عن وقوع الحادث داخل الميناء.



فيما صدر بيان عن وزارة الخارجية المصرية أدان بأشد العبارات تعرض 4 سفن لعمليات تخريب بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات.



وأدانت مصر كل ما من شأنه المساس بالأمن القومي الإماراتي، وسلامة كافة حدوده البرية والبحرية.



كما أكد على تضامن مصر حكومة وشعبًا مع حكومة وشعب الإمارات الشقيقة في مواجهة التحديات كافة التي قد تواجهها والتصدي لكل المحاولات لزعزعة استقرار دولة الإمارات الشقيقة.



وكذلك، أدانت الحكومة اليمنية الحادث، واعتبرتهع تطورا خطيرا لا يستهدف دولة الامارات فقط بل الأنشطة التجارية وأمن وسلامة حركة الملاحة الدولية، ويمثل تهديدا خطيرا للأمن والسلم الدوليين.



وشددت الخارجية البحرينية على على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لضمان سلامة حركة الملاحة البحرية.



مؤكدة أن الأعمال التخريبية عمل إجرامي خطير يهدد أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية.



وقالت الخارجية الأردنية إنها تدين بأشد العبارات تعرض 4 سفن لعمليات تخريب في خليج عمان.



وبدوره ندد مجلس التعاون الخليجي "بالعمليات التخريبية" التي تعرضت لها سفن تجارية قرب المياه الإقليمية الإماراتية اليوم الأحد.



وقال الأمين العام للمجلس عبداللطيف الزياني في بيان "مثل هذه الممارسات غير المسؤولة من شأنها أن تزيد من درجة التوتر والصراع في المنطقة وتعرض مصالح شعوبها لخطر جسيم".

