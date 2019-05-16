مقاتلات بريطانية تعترض طائرات روسية في منطقة البلطيق

وأكدت أن المقاتلات البريطانية انطلقت أيضًا أمس، الأربعاء؛ لاعتراض المقاتلتين الروسيتين، ورافقت التشكيل باتجاه روسيا.





ذكرت وزارة الدفاع البريطانية أن لندن أرسلت مقاتلات من طراز "تايفون" مرتين بمنطقة البلطيق خلال يومين؛ لاعتراض طائرات روسية.وأوضحت الوزارة - وفقا لقناة "سكاي نيوز" اليوم، الخميس - أن مقاتلات "تايفون" البريطانية انطلقت الثلاثاء من قاعدة أماري في إستونيا؛ استجابة لتحليق مقاتلتين روسيتين من طراز "سو-27" وطائرة من طراز "إيل-22" كانت تحلق فوق ساحل البلطيق متجهة إلى كالينينجراد.بدوره، أكد وزير الدولة لشئون القوات المسلحة البريطانية مارك لانكستر، التزام بلاده بالدفاع عن حدود حلف شمال الأطلسي ودعم حلفائها في صد أي تهديدات.