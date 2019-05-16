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منظمة الأمن والتعاون الأوروبي تدين الاعتداءات البدنية المتكررة على الصحفيين في تركيا

الخميس 16/مايو/2019 - 06:36 م
منظمة الأمن والتعاون
منظمة الأمن والتعاون الأوروبي
أ ش أ
أدانت منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، الاعتداءات البدنية المتكررة على الصحفيين في تركيا وحثت السلطات على تقديم جميع المسؤولين عن هذه الأفعال إلى العدالة بسرعة.

وذكر بيان للمنظمة الأوروبية - من مقرها في فيينا - اليوم الخميس أن هارلم ديزير ممثل منظمة الأمن والتعاون الأوروبي المعني بحرية الإعلام يستنكر بشدة الاعتداءات الجسدية على الصحفيين التي وقعت في تركيا خلال الأسبوع الماضي.

وأضاف البيان أن المسؤول الأوروبي قلق للغاية بشأن سلامة الصحفيين في تركيا ، لافتًا إلى أن هذا هو الهجوم البدني الثاني في أسبوع واحد، معتبرًا أن هذا يعد إشارة واضحة إلى أن الصحفيين بحاجة إلى حماية أقوى في تركيا.

وأشار البيان إلى أن الإدانة العلنية على أعلى المستويات هي أمر حاسم وسوف تبعث برسالة قوية مفادهًا بأن الاعتداءات على الصحفيين لن يتم التسامح معها.

وطالب البيان السلطات بسرعة التحقيق في جميع الهجمات ضد الصحفيين وتقديم المسئولين عنها إلى العدالة حيث يحتاج الصحفيون إلى أن يكونوا آمنين من أجل أداء وظائفهم وإبلاغ المواطنين بالقضايا ذات الاهتمام العام.

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