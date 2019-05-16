ترامب لرئيس سويسرا: آمل ألا تندلع حرب مع إيران

خلال استقباله، للرئيس السويسري في البيت الأبيض اليوم الخميس، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة تأمل بإلا تندلع حرب مع إيران.



وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، اتفاقه مع الولايات المتحدة الأمريكية في تقييم مستوى الخطر المتصاعد من إيران.



وكانت السلطات البريطانية، في وقت سابق من اليوم، قررت رفع درجة التأهب لجنودها في العراق، بسبب ارتفاع احتمالات التعرض لأخطار من إيران.



وكانت طائرات هليكوبتر نقلت موظفين أمريكيين من السفارة الأمريكية في بغداد يوم الأربعاء في إجراء أثارته على ما يبدو مخاوف بشأن التهديدات المتصورة من إيران، التي تعتقد واشنطن بأنها شجعت على هجمات الأحد على أربع ناقلات نفطية في الخليج.