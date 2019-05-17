المباريات المتبقية لـ الأهلي والزمالك وبيراميدز في الدوري المصري

فاز الأهلي على إنبي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الخميس في بطولة الدوري المصري الممتاز.



والتقى الفريقان على ملعب بتروسبورت في مباراة مؤجلة من منافسات الجولة الثلاثين من البطولة المحلية.



ويعتلي الأهلي صدارة ترتيب المسابقة برصيد 73 نقطة بينما يحل بيراميدز في الوصافة برصيد 66 نقطة متساويًا مع الزمالك صاحب المركز الثالث.



ويرصد صدى البلد المباريات المتبقية لثلاثي "الأهلي وبيراميدز والزمالك" ..



مباريات الأهلي المتبقية في الدوري..



خاض الأهلي 31 مباراة في الدوري هذا الموسم ويتبقى له 3 مواجهات أمام الإسماعيلي والمقاولون والزمالك.



مباريات الزمالك المتبقية في الدوري..



خاض الزمالك 29 مباراة ويتبقى له 5 لقاءات أمام الإسماعيلي وحرس الحدود والإنتاج الحربي والجونة والأهلي.



مباريات بيراميدز المتبقية في الدوري..



لعب بيراميدز 32 مباراة ويتبقى له مواجهتان أمام النجوم وحرس الحدود.