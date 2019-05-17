النصر بطلا لـ الدوري السعودي للمرة الثامنة في تاريخه .. فيديو وصور

توج فريق النصر بلقب الدوري السعودي للمرة الثامنة فى تاريخه، بعد الفوز الصعب الذى حققه على ضيفه فريق الباطن بنتيجة 2 – 1، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس على ملعب "الملك فهد الدولى"، فى الجولة 30 والأخيرة من المسابقة.أنهى النصر الشوط الأول من المباراة متقدما بهدف نظيف سجله المهاجم المغربى المتألق عبد الرزاق حمد الله فى الدقيقة 26، عبر ركلة جزاء.وفى الشوط الثانى نجح زياد العونلي فى تسجيل هدف التعادل لفريق الباطن بالدقيقة 53 من عمر المباراة.ولكن عاد حمد الله من جديد ليمنح التقدم للنصر بالهدف الثانى فى الدقيقة 57 زمن زمن المباراة، ليحقق رقما قياسيا ليصبح أكثر اللاعبين تسجيلا فى موسم واحد بالدوري السعودي برصيد 34 هدفا، متخطيا نجم الاتحاد السابق حمزة إدريس الذى سجل 33 هدفا.ورفع النصر رصيده إلى 70 نقطة فى الصدارة، متفوقا على الهلال منافسه المباشر الذى أنهى الموسم فى المركز الثانى برصيد 69 نقطة، بعد تغلبه على الشباب بنتيجة 3 – 2.