علاء مقلد يوجه الشكر لمجلس إدارة نهضة بركان المغربي لحسن الاستقبال



يأتي هذا استعدادا لخوض مباراة نهضة بركان المغربي ، في ذهاب الدور النهائى للكونفدرالية الإفريقية، والمقرر لها الأحد المقبل.



واستقبل بعثة الفريق الأبيض وفد من نادي نهضة بركان وعلى رأسه رئيس النادي المغربي وتواجدت فرقة شعبية فلكلور لاستقبال الفريق الأبيض.





حرص اللواء علاء مقلد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك علي توجيه الشكر لمجلس إدارة نادي نهضة بركان المغربي علي حسن استقبال بعثة الفريق الأبيض عند الوصول الي المغرب منذ قليل.