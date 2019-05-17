ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

قبل مواجهة الإسماعيلي.. لاسارتي يمنح لاعبي الأهلى راحة اليوم

الجمعة 17/مايو/2019 - 11:25 ص
صدى البلد
عبدالحكيم ابوعلم
الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يستأنف مرانه مساء غد السبت على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها الأربعاء المقبل والمؤجلة من الأسبوع الـ18 في بطولة الدوري العام.

ومنح الجهاز الفني راحة اليوم للاعبين، عقب انتهاء مباراة انبي على أن يبدأ بعدها الفريق استعداداته لمواجهة الإسماعيلي.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على إنبي بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت مساء أمس على استاد بتروسبورت والمؤجلة من الأسبوع الـ30 في بطولة الدوري، وواصل الفريق تصدره لقمة المسابقة برصيد 73 نقطة.

موضوعات متعلقة

الأهلي يدخل معسكرا مغلقا بالإسكندرية الخميس المقبل استعدادا للقمة

الأهلي يؤدي مرانه عصر اليوم استعدادا لمواجهة الزمالك

الأهلي يدخل في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة بيراميدز

الأهلي يستعين بطبيب بديل

الاهلي يخوض مرانه اليوم بالتتش

الأهلي يختتم استعداداته اليوم لمواجهة بيراميدز

ترشيحاتنا

الدولار يواصل التراجع ..تعرف على أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 17-5-2019 في مصر.. فيديو

شاهد .. لحظة انفجار طائرة F-16 عسكرية في قاعدة أمريكية

السفارة السعودية تنظم إفطارا رمضانيا يحضره مسؤولون أتراك

إعلام السم في العسل .. كيف علقت سحر نوح على قضية سمية الخشاب وأحمد سعد

أحمد عمر هاشم يوضح فضل أداء صلاة التراويح بالمنزل

الإفتاء: هذا الوقت يكلف فيه الصبي والفتاة بالصوم

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حاول تفادي شخص فقتل اثنين.. التفاصيل الكاملة لحادث تصادم 5 سيارات بالنزهة

وفاة نجمة مصارعة WWE آشلي ماسارو والسبب مجهول.. صور

ياسمين عبد العزيز تتألق بإطلالة رمضانية فى جلسة تصوير جديدة.. صور