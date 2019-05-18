الانتظار اليقظ.. اكتشف طرق علاج سرطان الطحال

يحدث سرطان الطحال نتيجة انتشار سرطان الدم او الغدد الليمفوية فى الجسم حتى تصل لهذا العضو وفى حالات نادرة جدا تبدأ الإصابة بالسرطان داخل العضو نفسه .. فما أفضل طرق علاج هذا المرض؟



ذكر موقع "medicalnewstoday" أن الدراسات الحديثة أظهرت أن معظم الأشخاص الذين خضعوا لهذه الجراحة لم يحتاجوا إلى أي علاج إضافي لمدة 5 سنوات، ومع ذلك ، فقد تبين أن العلاج بمضاد صناعى يسمى ريتوكسيماب يكون فعالًا تقريبًا كالجراحة في تقليل الأعراض لدى الأشخاص الذين يعانون من سرطان الطحال " SMZL " فضلا عن سهولته في الاستخدام من الجراحة.



فى بعض الأحيان لايعانى مريض سرطان الطحال من أى أعراض او مضاعفات وفى هذه الحالة لا يحتاج لتلقي العلاج ، لكن يتم حثهم على زيارة الطبيب كل 6 أشهر لإجراء فحوصات الدم وتقييمها، تسمى هذه الطريقة أحيانًا "الانتظار اليقظ".



وبصفة عامة فإن أفضل طرق علاج سرطان الطحال ، هى: عملية جراحية تسمى استئصال الطحال التي تزيل جزءًا من الطحال بأكمله، والعلاج الإشعاعي، والعلاج الكيميائي.