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فن

خميس يعتدي على نعمة.. تفاصيل مسلسل ابن أصول الحلقة 11

الجمعة 17/مايو/2019 - 06:30 م
ابن أصول
ابن أصول
سعيد فراج
عرضت قناة "dmc" الفضائية، الحلقة الحادية عشرة من مسلسل "ابن أصول" للفنان حمادة هلال، وآيتن عامر، ضمن السباق الرمضاني الجاري.

وخلال أحداث الحلقة، تقوم صولا (سوزان نجم الدين)، بالتضييق على رحمة (رانيا منصور)، زوجة ابنها ميشو (حمادة هلال)، ما يجعل الأخير يشعر بالضيق، فينصحه خال والدته (عماد رشاد) بالتعامل بحكمة معهما، نظرًا لتقارب السن بين الابن وأمه، ما يجعلها تغير عليه من أي سيدة.

وتكتشف نعمة (آيتن عامر)، أن شقيقها خميس (أحمد كرارة)، يستغلها ويسرق من أموالها، فتنشب مشاجرة بينهما، وتهدده بسجنه، ما يجعله يعتدي عليها، ويدفعها لتسقط على الأرض.

يذكر أن مسلسل "ابن أصول"، بطولة: "حمادة هلال، وسوزان نجم الدين، أحمد كرارة، عماد رشاد، حمزة العيلي، أحمد حلاوة، من تأليف أحمد أبوزيد، وإخراج محمد بكير".


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