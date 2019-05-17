بالفاكس.. أسوان يطلب شراء حجى من سوهاج

أرسل مجلس إدارة نادي أسوان الرياضي برئاسة اللواء أحمد سليمان، خطابًا رسميًا وعبر الفاكس لنادي سوهاج للحصول على خدمات أحمد حجي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية استعدادا للموسم القادم بعد الصعود لدورى الأضواء والشهرة.



يقدم أحمد حجى الذي يلعب في مركز صانع الألعاب أداء قويا مع فريقه في دوري القسم الثاني، وكان مسئولو فريق أسوان والمدير الفني مجدى عبدالعاطي قد وضعوا اللاعب ضمن اللاعبين المفترض التفاوض معهم.



يذكر ان قد دخل أحمد حجى مواليد ٩٧ ومن ناشئي وادي دجلة، صانع العاب للفريق الكروى الأول بنادى سوهاج ، دائرة اهتمامات مسؤولى أسوان من أجل الحصول على خدماته بداية من الموسم المقبل بعد ظهوره بمستوى مميز سواء مع سوهاج ، ويرغب مسؤولو أسوان في ضم اللاعب لتدعيم صفوف الفريق.