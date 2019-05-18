ولد الغلابة الحلقة 12.. أحمد السقا يعنف إنجي المقدم بعد فضحها له

عرضت قناة mbc مصر الفضائية، الحلقة الـ 12 من مسلسل "ولد الغلابة" للفنان أحمد السقا، ضمن الموسم الرمضاني، والتي شهدت تصاعد في الأحداث.



وخلال أحداث الحلقة 12 من مسلسل ولد الغلابة، تقوم المباحث باستدعاء عيسى الغانم (أحمد السقا)، بعدما فضحته شقيقته صفية (إنجي المقدم)، وكشفت عن تجارته في المخدرات مع ضاحي (محمد ممدوح)، ما جعل قسم الشرطة يستدعيه لمعرفة مدى تورطه في قتل الأخير.



ينكر عيسى إدعاء أخته ويكذبها أمام ضباط المباحث، فيتم إستدعاء فرح (مي عمر) لمعرفة طبيعة علاقتها بالأول، فتستمر هي الأخرى في التكتم والتستر على تورطها في قتل عزت (هادي الجيار) وضاحي، بينما يستمر عبد القادر في الاعتراف بالقتل أمام المباحث، فيتم الإفراج عن عيسى وفرح.



يذهب عيسى إلى شقيقته صفية، ويعنفها بشدة، ويعترف لها بقتل ضاحي وإشعال النار فيه، ويحذرها من التمادي في معاداته، وتختتم أحداث الحلقة، بذهاب شقيق عبد القادر إلى عيسى، وإخباره للأخير بأن شقيقه أخبره بكل شئ.



مسلسل "ولد الغلابة" يستعرض حياة رجل صعيدي مكافح يُدعى "عيسى" - أحمد السقا، يجبره الفقر على العمل في مهنتين، الأولى كمدرسٍ في مدرسة حكومية للفتيات صباحًا، وفي المساء يعمل سائقًا لشخصٍ يُدعى ضاحي- محمد ممدوح تتأزم حياة عيسى، فتدفعه الظروف للتخلي عن بعض مبادئه، فيقدم على فعلِ ما يحول العلاقة بينه وبين ضاحي لخصومة وعداوة شديدة.



ويشارك في بطولة المسلسل أيضا بجانب أحمد السقا، محمد ممدوح تايسون، مي عمر، إنجي المقدم، هبة مجدي، إدوارد، كريم عفيفي، هادي الجيار، صفاء الطوخي، مجدى بدر، وآخرون، تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامي، للمنتج صادق الصبّاح.