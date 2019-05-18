الأرصاد: الطقس اليوم حار خلال ساعات النهار لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 35

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم، السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.





وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.





وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.





وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة الى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين الى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.





وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر





الصغرى العظمى

القاهرة 18 35

شبين الكوم 18 34

طنطا 17 33

دمنهور 18 30

الإسكندرية 18 26

بلطيم 18 27

مطروح 17 25

السلوم 14 25

سيوة 19 37

بورسعيد 18 27

دمياط 18 26

الزقازيق 18 35

الإسماعيلية 16 35

السويس 19 34

العريش 15 30

رفح 15 30

رأس سدر 20 32

نخل 14 33

نويبع 18 34

طابا 18 31

كاترين 14 30

الطور 21 34

شرم الشيخ 27 36

الغردقة 26 36

مرسى علم 26 33

الفيوم 19 35

بنى سويف 18 35

المنيا 18 36

أسيوط 20 36

سوهاج 20 36

قنا 20 37

الأقصر 21 39

أسوان 21 40

أبوسمبل 25 39

الوادى الجديد 25 37

شلاتين 27 35

ابو رماد 26 34

حلايب 27 33