هاشتاج #وسط_البلد يتصدر تويتر.. لهذا السبب

سخر رواد السوشيال ميديا من ظهور التريند #وسط_البلد والذى يحكى عن أبرز أفعال ومصطلحات رواد منطقة وسط البلد، في العاصمة المصرية القاهرة، ومعروفة بأنها ملتقى جميع الفئات من الموسيقيين والسياسيين والمفكرين .
دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر #وسط_البلد ، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمى تويتر .
جاءت التغريدات كالتالى :_
في اي حتة اسمها شكرا لكن في #وسط_البلد اسمها ممنون لك جدا
في اي حتة اسمها صباح الخير عادي لكن في #وسط_البلد اسمها نهارك سعيد
في كل الدنيا اسمه جواز... لكن فى #وسط البلد اسمه مؤسسة الزواج 😁😁#وسط_البلد
في اي مكان اسمها بنت خرجت للدراسة او الشغل
في وسط البلد اسمها اكتسبت الجرأة
#وسط_البلد
في اي حته اسمها بقيت كويس ف #وسط_البلد انت تعافيت
في اي حتة اسمها قهوة في #وسط_البلد اسمها اكسير الحياة
دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر #وسط_البلد ، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمى تويتر .
جاءت التغريدات كالتالى :_
في اي حتة اسمها شكرا لكن في #وسط_البلد اسمها ممنون لك جدا
في اي حتة اسمها صباح الخير عادي لكن في #وسط_البلد اسمها نهارك سعيد
في كل الدنيا اسمه جواز... لكن فى #وسط البلد اسمه مؤسسة الزواج 😁😁#وسط_البلد
في اي مكان اسمها بنت خرجت للدراسة او الشغل
في وسط البلد اسمها اكتسبت الجرأة
#وسط_البلد
في اي حته اسمها بقيت كويس ف #وسط_البلد انت تعافيت
في اي حتة اسمها قهوة في #وسط_البلد اسمها اكسير الحياة