هاشتاج #وسط_البلد يتصدر تويتر.. لهذا السبب

سخر رواد السوشيال ميديا من ظهور التريند #وسط_البلد والذى يحكى عن أبرز أفعال ومصطلحات رواد منطقة وسط البلد، في العاصمة المصرية القاهرة، ومعروفة بأنها ملتقى جميع الفئات من الموسيقيين والسياسيين والمفكرين .



دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر #وسط_البلد ، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمى تويتر .





جاءت التغريدات كالتالى :_





في اي حتة اسمها شكرا لكن في #وسط_البلد اسمها ممنون لك جدا





في اي حتة اسمها صباح الخير عادي لكن في #وسط_البلد اسمها نهارك سعيد





في كل الدنيا اسمه جواز... لكن فى #وسط البلد اسمه مؤسسة الزواج 😁😁#وسط_البلد





في اي مكان اسمها بنت خرجت للدراسة او الشغل

في وسط البلد اسمها اكتسبت الجرأة

#وسط_البلد





في اي حته اسمها بقيت كويس ف #وسط_البلد انت تعافيت





في اي حتة اسمها قهوة في #وسط_البلد اسمها اكسير الحياة