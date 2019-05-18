ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

هاشتاج #وسط_البلد يتصدر تويتر.. لهذا السبب

السبت 18/مايو/2019 - 12:38 م
صدى البلد
منار نور
سخر رواد السوشيال ميديا من ظهور التريند #وسط_البلد والذى يحكى عن أبرز أفعال ومصطلحات رواد منطقة وسط البلد، في العاصمة المصرية القاهرة، ومعروفة بأنها ملتقى جميع الفئات من الموسيقيين والسياسيين والمفكرين .

دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر #وسط_البلد ، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمى تويتر .


جاءت التغريدات كالتالى :_


في اي حتة اسمها شكرا لكن في #وسط_البلد اسمها ممنون لك جدا


في اي حتة اسمها صباح الخير عادي لكن في #وسط_البلد اسمها نهارك سعيد


في كل الدنيا اسمه جواز... لكن فى #وسط البلد اسمه مؤسسة الزواج 😁😁#وسط_البلد


في اي مكان اسمها بنت خرجت للدراسة او الشغل
في وسط البلد اسمها اكتسبت الجرأة
#وسط_البلد


في اي حته اسمها بقيت كويس ف #وسط_البلد انت تعافيت


في اي حتة اسمها قهوة في #وسط_البلد اسمها اكسير الحياة

ترشيحاتنا

خوفا من ضربها.. إسرائيل لا ترغب فى شن حرب بين أمريكا وإيران

علي جمعة: شُرب الماء في نهار رمضان لا يُفطر بهذه الحالة

علاء ميهوب: الزمالك الأقرب لحصد الكونفيدرالية.. والأهلي يضغط لحصد الدوري

فيديوجراف| 14 رسالة جديدة بشأن امتحانات أولى ثانوي الإلكترونية

هاشتاج #وسط_البلد يتصدر تويتر.. لهذا السبب

السمبوسة أكلة الإفطار في رمضان.. من أين جاءت وما هو أصلها؟

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على الخطوات .. غدا بدء تسليم 384 وحدة بـ دار مصر في دمياط الجديدة .. صور

تبرك ونذور ودعاء.. مولد العذراء فى جبل الطير يستقطب المسلمين قبل الأقباط

من بولاق لـ المهندسين.. عاش هنا يوثق نجومية حمدى أحمد وأسرار استبعاده من ريا وسكينة بطلب من شادية .. وكواليس حبسه على يد الإنجليز