تضم هاربين إلى تركيا.. 11 يونيو محاكمة المتهمين في محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

حدد المستشار محمد رضا شوكت، رئيس محكمة استئناف القاهرة جلسة 11 يونيو لبدء محاكمة 11 متهما بينهم بعض قيادات الإخوان الهاربين إلى تركيا في القضية المعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية وقتلهم اثنين من أفراده وشروعهم في قتل آخرين.



تعقد المحاكمة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس بأمانة سر حمدي الشناوي.



تضمن أمر الإحالة اتهام نيابة أمن الدولة العليا على بطيخ طبيب هارب، ويحيي موسى طبيب هارب، والمتهم بالتخطيط والتدبير والاشتراك في قضية اغتيال النائب العام الشهيد هشام بركات، ومحمود فتحي بدر مهندس هارب وأحمد محمد عبد الهادي طبيب هارب ومحمد عبد الرؤوف سحلوب صاحب مصنع ملابس هارب وعلاء على السماحي هارب وباسم محمد ابراهيم جاد ٣٦ سنة حاصل على دبلوم تجارة سائق، ومصعب عبد الرحيم "هارب" ٢٦ سنة طالب، ومعتز مصطفى حسن كامل ٢٥ سنة طالب بكلية الهندسة جامعة الاسكندرية محبوس، وأحمد عبد المجيد عبد الرحمن ٢٤ سنة طالب هارب ومصطفى محمود الطنطاوى ٢٤ سنة طالب هارب.



وأوضح أمر الإحالة أنهم في غضون الفترة من عام ٢٠١٦ حتى ٢٠١٨ بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية تولى المتهمون من الأول حتى السادس قيادة جماعة ارهابية الغرض منها الدعوة الى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولوا قيادة جماعة الإخوان الإرهابية وحركة حسم المسلحة التابعة لها والتي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والقضاء والمنشآت العامة وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.