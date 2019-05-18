مسلسل الزوجة 18 الحلقة 12 .. حسن الرداد يسخر من شخصية عبده الفتوة لسامو زين

شهدت الحلقة الـ 13 لمسلسل الزوجة 18 كثير من التطورات وقام حمزة "حسن الرداد" وخاله محمود البزاوي وصديقه بعمل مخطط لكشف قاتيل المحامى، والذى اتهم حمزة بقتله ولكنهم ذهبوا لرحاب "فتاة الليل"، وكان برفقتها صديقها البلطجى وبمخطط حمزة وخاله جعلوا صديق رحان ان يعترف بفعلته وتم تصويره بالموبايل.



وظهر حسن الرداد خلال الأحداث بشخصية عبده الفتوة والتى قدمها من قبل سامو زين فى مسلسل طعم الحياة حيث قام بتقليده والسخرية من الشخصية.



مسلسل "الزوجة 18".. تدور قصته حول حول رجل أعمال شاب يتورط في العديد من المتاعب بسبب عدد زيجاته وعلاقاته الغرامية ويشارك في بطولته ناهد السباعي، وهيدي كرم، ومحمود البزاوي، وسلوى خطاب، وإيناس كامل ونور الكاديكي.. وعدد من الوجوه الصاعدة وهو من إخراج مصطفى فكري.