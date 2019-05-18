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ديني

وزير الأوقاف: رمضان فرصة سانحة للتقرب إلى الله

السبت 18/مايو/2019 - 12:33 م
وزير الأوقاف والنائب
وزير الأوقاف والنائب طاهر أبو زيد بمسجد الخازندار
إيمان طلعت
عقد وزر الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، لقاء علميًّا بمسجد الخازندار بعنوان: "رمضان فرصة سانحة للتقرب إلى الله"، حيث قال فى كلمته: "إننا في أيام طيبة مباركة، وفرصة سانحة للتقرب إلى الله (عز وجل)، مبينا أن الغاية التي يسعى إليها المؤمن هي رحمة الله، وشهر رمضان فرصة لذلك.

وأضاف أن الصيام والقيام من الأسباب الحثيثة التي يغفر الله بهما الذنوب، وتتنزل بهما الرحمات، وأن شهر رمضان هو كفاح موجه من الإنسان لنفسه حتى يستقيم على منهج الله تعالى، كما أن الصيام تدريب عملي على السلوكيات الفاضلة.

وفِي السياق ذاته أكد أن شهر رمضان شهر الخيرات، والتقرب إلى الله في رمضان من علامات الإيمان، وأن الفرح بالعبادة وحب الطاعة من دلائل إيمان الإنسان بربه (عز وجل).

وأشار إلى أن الصائم الحق لا يكذب؛ لأن الكذب والصيام متناقضان غاية التناقض، فالصيام قائم على أعلى درجات المراقبة لله (عز وجل) في السر قبل العلن، فهو سر بين العبد وربه، والكذب أبرز علامات النفاق، وهو ما يتناقض غاية التناقض مع حقيقة الصيام ، لذا فهما لا يجتمعان ولا يلتقيان ، فإما صائم وإما كذاب ، ولذا قال نبينا (صلى الله عليه وسلم ) : "من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه".

وفِي ختام كلمته، قال إن الإنسان مأمور بحسن الظن، وأن يتعامل مع الناس بظاهرهم، لأن الكشف عن النوايا هو من الغيبيات، وأن أخطر شيء هو اتهام الناس في ذممهم بلا دليل ولا بينة قاطعة.

تقدم النائب طاهر أبو زيد وزير الرياضة الأسبق، في كلمته باسم المسجد وأهالي شبرا بالشكر والترحيب لوزير الأوقاف، على زيارته لمسجد الخازندار، مؤكدا أن هذا دليل على قرب الوزير من قضايا الشارع المصري، كما سجل شكره واعتزازه به ، مؤكدا أنه وزير شجاع وصورة مضيئة لمصر الجديدة.

وحضر اللقاء النائب طاهر أبو زيد وزير الرياضة الأسبق، والشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الديني ، والمهندس مجدي أبو عيد وكيل الوزارة للشئون الهندسية وبعض القيادات الدينية بالوزارة وجمع كبير من رواد المسجد.

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