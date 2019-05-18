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رياضة

بعد حملة فطر اخوك الزملكاوي.. ماذا قال مساعد كوبر عن نهائي الكونفدرالية بالمغرب

السبت 18/مايو/2019 - 04:52 م
صدى البلد
ياسمين تيسير
أشاد محمود فايز، المدرب المساعد لهيكتور كوبر المدير الفني السابق للمنتخب المصري، باستقبال الجماهير المغربية لبعثة فريق الزمالك. 

وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر":" ‫الشعب المغربي يطلق حملة (فطر اخوك الزملكاوي) ترحبيًا بالمصريين.. ‫مبادره رائعه لتحويل مباراة الذهاب إلى كرنفال عربي جميل ونهائي يشرف بإذن الله وسيكون الرد بالمثل وأكثر في القاهره بكرم وحب واحترام الشعب المصري". ‬

‫وأضاف :" نشكر الشعب المغربي الجميل ولكن التمنيات بفوز الفارس الأبيض"

يحل الزمالك ضيفًا على نظيره نهضة بركان المغربي، غدًا، الأحد، في ذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية، على ملعب "البلدي".

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