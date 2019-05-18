بعد حملة فطر اخوك الزملكاوي.. ماذا قال مساعد كوبر عن نهائي الكونفدرالية بالمغرب

أشاد محمود فايز، المدرب المساعد لهيكتور كوبر المدير الفني السابق للمنتخب المصري، باستقبال الجماهير المغربية لبعثة فريق الزمالك.
وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر":" الشعب المغربي يطلق حملة (فطر اخوك الزملكاوي) ترحبيًا بالمصريين.. مبادره رائعه لتحويل مباراة الذهاب إلى كرنفال عربي جميل ونهائي يشرف بإذن الله وسيكون الرد بالمثل وأكثر في القاهره بكرم وحب واحترام الشعب المصري".
وأضاف :" نشكر الشعب المغربي الجميل ولكن التمنيات بفوز الفارس الأبيض"
يحل الزمالك ضيفًا على نظيره نهضة بركان المغربي، غدًا، الأحد، في ذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية، على ملعب "البلدي".