قصة تاج ملكي ارتدته الأميرة البريطانية جابرييلا في زفافها اليوم

تحتفل العائلة البريطانية المالكة اليوم، السبت، بزفاف الأميرة جابرييلا وندسور على الأمير توماس كينجستون، والذي أقيم في كنيسة القديس جورج بقلعة ويندسور.



وظهرت الأميرة صاحبة الثمانية والثلاثين عاما بفستان أبيض على الطراز الملكي وشعر أشقر، وارتدت تاجا من الماس تلألأت جواهره أسفل الطرحة البيضاء التي تعلو رأسها، ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية فإن هذا التاج تاريخي يعود إلى جدة الأميرة جابرييلا، وتسمى الأميرة مارينا والتي ارتدته في حفل زفافها عام 1934، ثم ارتدته ابنتها ووالدة الأميرة جابرييلا في حفل زفافها عام 1978.



أما الفستان الملكي الذي ارتدته جابرييلا، فمكون من طبقات عديدة من التول الأبيض، وصممه المصمم الإيطالي لويز بيكاريا خصيصا للأميرة، وصمم لها أيضا طرحة بيضاء وصل طولها إلى ستة أمتار.