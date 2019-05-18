عايشة في دور سعاد حسني وعاملة زي حسني عبد ربه.. رامز يسخر من شذى حسون

وقعت المطربة شذى حسون، ضحية حلقة اليوم، السبت، من برنامج "رامز في الشلال" المذاع عبر فضائية "mbc مصر".





وسخر "رامز"، جلال من المطربة شذى حسون، في مقدمة برنامجه قائلًا: "معانا ومعاكم النهاردة ملكة العالم في السب والقذف لأنها مش مطربة دي عايزة محامي يمشي وراها مش مؤلف أغاني".





وتابع: "عايشة دور سعاد حسني وعاملة زي حسني عبد ربه ودي واخد قلم في وشها، ورابطة البنطلون بحبل غسيل".





وأضاف رامز، ""صاحبة اللسان اللي عايز قطعه، خدودها متنجدة او واخدة سبع اقلام، ودراعها دة فخدة، أوعدك لو الحلقة عدت على خير هعزمك على واحد لمون، أما لو استغبيتي وقليتي أدبك هفتح دماغك بإيد الهون".





وسقطت حسون، من أعلى جسر مقلب رامز وسط حالة من الرعب انتابتها خلال مصارعة الأمواج، مستنجدة بقريق البرنامج لإنقاذها من الغرق.





وخلال المقلب، ظهر رامز جلال مرتديا زي الغوريلا، ما أصاب شذى حسون بالخوف والهلع، وحاولت إبعاد الغوريلا وعند اكتشافها المقلب قامت المطربة بالصراخ المتواصل في وجه رامز الذي حاول تهدئته.





وخلال المقلب، وجه رامز جلال العديد من التعليقات الساخرة للمطربة شذى حسون، بعدها تم إقناعها بالتحكيم بين فريقين متنافسين فى مسابقة، وشهد البرنامج قيام الفيل برش المياه، بعدها صعدوا فوق الجسر، لينهار بها الجسر وتقع فى المياه وسط فزع كبير انتاب المطربة أثناء مواجهة الشلال.





وتقوم فكرة برنامج "رامز في الشلال" هذا العام، على استقدام أحد مشاهير الرياضة أو الفن أو الإعلام، واصطحابه إلى دولة إندونيسيا، ليتعرض لمغامرة صعبة وغير متوقعة.





يصطحب فريق البرنامج الضيف إلى مكان ما في إحدى الجزر، لتبدأ بعدها حركات الإثارة والرعب في الظهور، ثم يتفاجأ الضيف بغوريلا مفترسة تظهر من بين الأدغال والأشجار المحيطة بالمكان.