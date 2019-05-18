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اقتصاد

البنك المركزي: ارتفاع أرصدة الكمبيالات المخصومة إلى 12.73 مليار جنيه

السبت 18/مايو/2019 - 08:20 م
البنك المركزي
البنك المركزي
محمد يحيي
ارتفعت أرصدة الكمبيالات المخصومة لعملاء البنك من غير الحكومة إلي 12.733 مليار جنيه بنهاية يناير الماضي مقابل 12.6 مليار جنيه في ديسمبر السابق له بفارق 133 مليون جنيه،ومقارنة بـ11.83 مليار جنيه في نوفمبر من نفس العام بزيادة بلغت 903 مليون جنيه
وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن حجم ارصدة الكمبيالات المخصومة بالعملة المحلية بلغت 10.972 مليار جنيه مقابل 11.232 مليار جنيه في ديسمبر السابق له ومقارنة بـ10.8 مليار جنيه في نوفمبر 2018

ووصلت أرصدة القطاع الصناعي من تلك الكمبيالات لنحو 2.71 مليار جنيه في يناير الماضي مقابل 2.548 مليار جنيه في ديسمبر 2018 ومقارنة بـ 2.25مليار جنيه في نوفمبر من نفس العام

وبلغت أرصدة كمبيالات قطاع التجارة لنحو 707 مليون جنيه مقابل 736 مليون جنيه في ديسمبر السابق ومقارنة بـ 517 مليون جنيه في نوفمبر 2018

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