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أخبار العالم

بعد هجوم الحوثيين على محطات نفط.. الملك سلمان يدعو قادة العرب لقمة طارئة في مكة

السبت 18/مايو/2019 - 10:45 م
الملك سلمان بن عبد
الملك سلمان بن عبد العزيز
قسم الخارجي
وجه الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الدعوة ة لقادة دول مجلس التعاون وقادة الدول العربية لعقد قمتين خليجية وعربية طارئة في مكة المكرمة يوم 30 مايو الجاري.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" فإن مصدرا مسؤولا في وزارة الخارجية أعلن أنه حرصا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على التشاور والتنسيق مع الدول الشقيقة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية في كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وأنه في ظل الهجوم على سفن تجارية في المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة؛ لما قامت به مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من الهجوم على محطتي ضخ نفطية بالمملكة، ولما لذلك من تداعيات خطيرة على السلم والأمن الإقليمي والدولي وعلى إمدادات واستقرار أسواق النفط العالمية، فإن خادم الحرمين الشريفين يوجه الدعوة لأشقائه قادة دول مجلس التعاون وقادة الدول العربية لعقد قمتين خليجية وعربية طارئة في مكة المكرمة يوم الخميس 25 رمضان 1440 هـ الموافق 30 مايو 2019 م لبحث هذه الاعتداءات وتداعياتها على المنطقة.

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