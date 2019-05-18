موعد الإمساك والسحور وأذان الفجر ليلة 14 رمضان

ينشر موقع صدى البلد موعد السحور وأذان الفجر فى اليوم الرابع عشر من شهر رمضان المبارك.



وحددت الإمساكية وقت السحور 12:59 صباحًا، أما موعد الإمساك فيكون فى 2:59 صباحا، وصلاة الفجر فى 3:19.



ومن سُنة النبي صلى الله عليه وسلم عند الإفطار قوله (ص): (ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله)، أما السحور فليس هناك دعاء خاص يقال عنده، فالمشروع هو أن يسمي الله في أوله، ويحمده إذا فرغ من الطعام، كما يفعل ذلك عند كل طعام، لكن من أخَّر سحوره إلى الثلث الأخير من الليل فإنه يدرك بذلك وقت النزول الإلهي فيه، وهو وقت استجابة الدعاء.. فيدعو في هذا الوقت لكونه وقت إجابة لا من أجل السحور.