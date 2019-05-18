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رياضة

منصور بن زايد يقود مانشستر سيتي لكتابة تاريخ جديد في 10 سنوات

السبت 18/مايو/2019 - 11:06 م
منصور بن زايد
منصور بن زايد
عمرو ابوبكر
حقق فريق مانشستر سيتي إنجازا فريدا من نوعه بتتويجه بكل ألقاب المسابقات الإنجليزية التي أقيمت في موسم 2018/2019 بعدما حقق كأس الاتحاد الإنجليزي الفوز مساء اليوم على حساب واتفورد بسداسية نظيفة.

يذكر أن مانشستر سيتي حقق بطولات في 11 سنة تحت قيادة الشيخ منصور بن زايد نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي وزير شؤون الرئاسة، مالك نادي مانشستر سيتي، أكثر مما حقق في 114 سنة قبل ذلك.

وفي شهر سبتمبر من عام 2008، اشترى الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نادى مانشستر سيتى الإنجليزى، الذى حقق طفرة كبيرة تحت إدارته سواء فيما يتعلق بالجانب المادي، أو على مستوى تحقيق البطولات.

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