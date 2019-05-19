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حوادث

محاكمة علاء وجمال مبارك في التلاعب بالبورصة.. اليوم

الأحد 19/مايو/2019 - 06:01 ص
علاء وجمال مبارك
علاء وجمال مبارك
أحمد مهدي - رامى المهدى
تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم الأحد سماع المرافعة في محاكمة علاء وجمال مبارك، وآخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التلاعب في البورصة".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد علي الفقي وعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان، وعبد الله عبد العزيز سلام، والمستشار أسامة يوسف أبو شعيشع، وأمانة سر مجدي جبريل.

أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.

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