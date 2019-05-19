طريقة سهلة وسريعة لتجهيز الأرز المعمر للشيف عاطف علي

يقدم الشيف عاطف على طريقة تحضير الأرز المعمر بمذاق جديد لا يقاوم وبطريقة سهلة وسريعة .



المقادير :



٣كوب رز مصري مغسول

٣ كوب لبن حليب بارد

نص كوب مايه او مرقة

نص كوب زبدة وليس سمنة

من نص كوب قشطة. معلبة او طازة او وش اللبن

٣معالق زيت ذرة

معلقة كبيرة ملح

معلقة صغيرة جوزة الطيب

رش صغيرة جدا فلفل ابيض

نص معلقة صغيرة سكر



طريقة التحضير :



توضع الزبدة والقشطة والزيت والملح والسكر ويقلب مع الأرز جيدا .



يضاف اللبن والماء بالتساوى ويقلب .



يسخن الفرن اثناء اعداد الأرز المعمر .



يوضع فى الفرن نصف ساعة على درجة حرارة عالية وعند الغليان نخفض درجة حرارة الفرن ويترك للتسوية باقى النصف ساعة .



ملحوظة :



يجب أن لا يتعدى الأرز المعمر باللبن نصف الطاجن لأنه عند التسوية سوف يرتفع تلقائيا .