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منوعات

المشي السريع يوميا.. سر العمر الطويل والحماية من أمراض القلب

الأحد 19/مايو/2019 - 05:18 ص
صدى البلد
محمد علي
ربطت دراسة جديدة بين أمرين غريبين، لهما أكبر الصلة ببعضهما على صحة الإنسان، وفقا لما ذكرت صحيفة ذا صن الإنجليزية.

وقالت الدراسة، إن الأشخاص الذين يمشون بسرعة قد يعيشون أطول ممن يسيرون ببطء في العادة، بغض النظر عن وزن جسم الشخص.

واعتمد الباحثون على بيانات واسعة لأعداد كبيرة من الناس ،حيث حلل الباحثون في جامعة ليستر بيانات نحو 500 ألف شخص بمتوسط عمر 52 عاما، بين عامي 2006 و2016.

ووجدوا أن النساء اللائي يمشين بسرعة كان لديهن متوسط عمر متوقع بين 86.7 إلى 87.8 عاما، والرجال الذين يمشون بالوتيرة ذاتها لديهم متوسط عمر متوقع بين 85.2 إلى 86.8 عاما.

وتقول الدراسة، إن هذه النسب تكون صحيحة حتى لو كان الأفراد الذين يمشون بسرعة يعانون من زيادة الوزن أو الإصابة بمرض ما، ويحمي من الإصابة بأمراض القلب.

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