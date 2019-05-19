شاهد.. رسالة موحدة تظهر لطلاب أولى ثانوي على التابلت مع بداية الامتحان

حالة من التوتر والارتباك عبّر عنها طلاب أولى ثانوي الآن من داخل بعض اللجان، في نصف الساعة الأولى من سير امتحان اللغة العربية.





حيث استغاث الطلاب عبر جروب أولى ثانوي عام عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، من أن هناك صعوبة حاليًا في الدخول على منصة الامتحان الالكتروني، مؤكدين أنه بعد إدخال الرمز الرقمي الخاص بجلسة الامتحان، تظهر رسالة تؤكد أن الرمز خاطئ.





ومازالت المدارس تجري مُحاولاتها لإدخال الطلاب على منصة الامتحان الالكترونية، فيما تحاول الآن بعض المدارس بالحصول على إذن من الوزارة لإجراء الامتحان ورقيًا للطلاب حرصًا على وقت الطلاب.





جدير بالذكر أن امتحانات أولى ثانوي تبدأ من اليوم الأحد 19 مايو، وتستمر حتى يوم الخميس 30 مايو 2019، وفقاً للجدول ‏الرسمي المعتمد.



