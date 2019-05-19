ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

بكرى: على مجلس الأمن محاسبة تركيا وقطر لخرق الحظر ودعم الإرهاب

الأحد 19/مايو/2019 - 12:47 م
صدى البلد
منار نور
هاجم الإعلامى مصطفى بكرى مجلس الأمن بعد سماحه بدخول الباخرة التركية (امازون) إلي الموانئ الليبية.

وكتب "بكري" من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "لم نسمع صوتا لمجلس الأمن الذي سبق وأن فرض حظرا علي دخول الأسلحة إلي ليبيا وهو يشاهد دخول الباخرة التركية (امازون) إلي الموانئ الليبية قادمة من مدينة سامسون في شمال تركيا ومحملة بالأسلحة والمدرعات العسكرية من نوع ( كيربي) صناعة شركة BMC التركية والتي تساهم فيها قطر بنسبة ٥٠٪ من أسهمها".

وأضاف: "لقد أدخلت شحنة الأسلحة إلي الميليشيات التي يقودها الإرهابي صلاح بادي.. يجب علي مجلس الأمن محاسبة تركيا وقطر علي خرق الحظر ودعم الإرهاب، وعليه أن يوقف حظر السلاح المفروض علي الجيش الوطني الليبي حتي يتمكن من تطهير البلاد من الخونة والإرهابيين".

ترشيحاتنا

أول ظهور لابنة مصطفى قمر.. صور

شاهد.. إنقاذ طفل كويتي من الموت بعد دخوله في الغسالة

تسريب صور من النسخة الورقية لامتحان عربي أولى ثانوي عبر الفيس بوك

نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلاد ابنتها ميلا.. فيديو

تعرف على المناطق المستفيدة من محور روض الفرج

أنفاق عند انقطاع الكهرباء.. قوة تبريد مذهلة تغذي الحرم المكي على مدار الساعة.. فيديو

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أطفال يرفعون بالونات وأعلام مصر أعلى محور روض الفرج

بالقفطان والعباية.. أجمل إطلالات شذى حسون

عاش هنا يوثق أسرار اعتناق منير مراد الإسلام.. وعلاقته بـ عبد الحليم وشادية.. و3 أشخاص فقط حضروا جنازته