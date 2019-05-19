بكرى: على مجلس الأمن محاسبة تركيا وقطر لخرق الحظر ودعم الإرهاب

بنسبة ٥٠٪ من أسهمها ، لقد ادخلت شحنة الأسلحه إلي الميليشيات التي يقودها الإرهابي صلاح بادي ، يجب علي مجلس الامن محاسبة تركيا وقطرعلي خرق الحظر ودعم الارهاب ، وعليه ان يوقف حظر السلاح المفروض علي الجيش الوطني الليبي حتي يتمكن من تطهير البلاد من الخونه والارهابيين — مصطفى بكري (@BakryMP) ١٩ مايو ٢٠١٩

هاجم الإعلامى مصطفى بكرى مجلس الأمن بعد سماحه بدخول الباخرة التركية (امازون) إلي الموانئ الليبية.وكتب "بكري" من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "لم نسمع صوتا لمجلس الأمن الذي سبق وأن فرض حظرا علي دخول الأسلحة إلي ليبيا وهو يشاهد دخول الباخرة التركية (امازون) إلي الموانئ الليبية قادمة من مدينة سامسون في شمال تركيا ومحملة بالأسلحة والمدرعات العسكرية من نوع ( كيربي) صناعة شركة BMC التركية والتي تساهم فيها قطر بنسبة ٥٠٪ من أسهمها".وأضاف: "لقد أدخلت شحنة الأسلحة إلي الميليشيات التي يقودها الإرهابي صلاح بادي.. يجب علي مجلس الأمن محاسبة تركيا وقطر علي خرق الحظر ودعم الإرهاب، وعليه أن يوقف حظر السلاح المفروض علي الجيش الوطني الليبي حتي يتمكن من تطهير البلاد من الخونة والإرهابيين".