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مقليات ونشويات.. لا تتناول هذه المأكولات على مائدة الإفطار.. فيديو

الأحد 19/مايو/2019 - 12:56 م
صدى البلد
آيات أحمد
قدمت إخصائية التغذية، رزان شويحات، عدة نصائح عن مأكولات يجب تجنبها تمامًا على مائدة الإفطار، لافتة إلى أنه بعد يوم طويل من الصيام، يكون الجسم بحاجة لأغذية تمده بالطاقة، ولا ترهق المعدة، لذا هناك مجموعة من الأطباق والمشروبات التي يجب أن نتفادى تناولها على الإفطار.

وأضافت أخصائية التغذية، خلال تقرير أذاعته فضائية "cnn بالعربى"، أنه من المفضل الابتعاد عن العصائر وخصوصا المركزة منها والحمضيات، وينصح أيضا بالابتعاد عن تناول كميات كبيرة من النشويات مثل المعجنات، والأرز الأبيض، والمعكرونة، التي تعطي شعورا بالخمول بعد الوجبة.

وأشارت إلى أن الأغذية الدسمة والغنية بالدهون تحتاج وقتا أطول لتهضم وترهق المعدة مثل المقالي والزبدة والسمنة، لذلك ينصح بالابتعاد عنها، كما نصحت بعدم الإكثار فى شرب الماء على الإفطار لأنه يملأ المعدة ويؤخر عملية الهضم.

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