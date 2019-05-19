نقيب الفلاحين يكشف أسباب ارتفاع أسعار الخضر والفاكهة.. فيديو

أكد حسين أبو صدام رئيس النقابة العامة الفلاحين، أن السبب في ارتفاع أسعار الخضر والفواكه هو فاصل في العروات بين العروة الشتوية والصيفية، مطالباََ بضرورة وضع خطط زراعية ووجود مخزون إستراتيجي من الخضر والفاكهة حتى لا تكون هناك فواصل في الإنتاج، ولابد من ترشيد استهلاك مياه الري في الزراعة والتي تستهلك 80٪من حصة مصر في المياه.





وأضاف رئيس النقابة العامة الفلاحين خلال حديثه في برنامج دائرة الحدث على قناة الحدث اليوم مع الإعلامي الدكتور حسين سالم أن دور النقابة العامة الفلاحين هو نقل مشكلات الزراعين الي المسئولين والعمل على حلها وبالفعل نجحت النقابة في حل المشكلات عشرات المزارعين على مستوى المحافظات.





وأشار حسين أبو صلاح، إلى أن قرار الحكومة يدفع المساحة المزروعة لمحصول الأرز الي مليون و75 الف فدان بدلا من 724 ألف فدان العام الماضي قرار غاية في الأهمية ولهم في تلبية احتياجات السوق المحلية وكذلك الحفاظ على الأراضي المالحة من البوار والتصحر.



