ريال مدريد ينهي موسمه الكارثي بهزيمة أمام بيتيس في الليجا

أنهى ريال مدريد موسم الكارثي بهزيمة أمام ضيفه ريال بيتيس، بثنائية دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الـ38 والأخيرة بالدوري الإسباني "لا ليجا".



واستطاع لورينزو مورن مهاجم بيتيس، أن يسجا هدف فريقه الأول في الدقيقة 61، قبل أن يأتي زميله، خيسي رودريجيز ويسجل الهدف الثاني في الدقيقة 75.



وسيطر ريال بيتيس على مجريات المباراة بالكامل، حيث وصلت نسبة الاستحواذ إلى 54%، مقابل 46% لريال مدريد.



ويعد هذا الموسم كارثي بالنسبة لريال مدريد، حيث خرج منه خاليًا من البطولات، وودع مبكرًا المنافسة محليًا وأوروبيًا.



وضمن الميرنجي مقعده في دوري أبطال أوروبا بنسخته المقبلة، بعدما ودع البطولة الموسم الحالي من دور الـ16 على يد أياكس أمستردام الهولندي.



وبهذه النتيجة تجمد رصيد ريال مدريد عند النقطة 68 في المركز الثالث، بينما ارتفع رصيد ريال بيتيس إلى النقطة 50 في المركز العاشر.