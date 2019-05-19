محافظ قنا يتفقد عددا من المشروعات الخدمية بمدينة نجع حمادي

تفقد محافظ قنا عبد الحميد الهجان، عددا من المشروعات الخدمية بها بمدينة نجع حمادي، يرافقه أحمد وزيري رئيس مدينة نجع حمادي وعدد من القيادات التنفيذية.



بدأ الهجان جولته بتفقد أعمال تركيب الخط الثاني بمصنع تدوير المخلفات بنجع حمادي، وذلك في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة، مشيرا إلى أن الخط الثاني تبلغ طاقته 20 طن / ساعة بتكلفة مالية حوالي 5 ملايين و700 ألف جنيه لتصل الطاقة الإجمالية للمصنع بمرحلتيه الأولي والثانية إلى 30 طن / ساعة ، لافتا إلى أن المصنع يخدم مدن (الوقف- نجع حمادي – فرشوط - أبوتشت) حيث يعتبر نقطة مركزية لتجميع ومعالجة القمامة.



وتابع المحافظ جولته بتفقد الأعمال الإنشائية التي تجري بمحطة محولات نجع حمادي الجديدة جهد 500 كيلو فولت والتي تقع علي مساحة حوالي 250 ألف متر مربع بتكلفة مالية تصل إلى مليار جنيه وتتكون من مبني محطة (500 ك.ف) ومبني محطة (220 ك.ف) ومبني محطة (66 ك.ف) بالإضافة إلى مبني الكنترول.



وذكر الهجان أن أعمال الإنشاء بالمحطة تجري علي قدم وساق حيث وصلت نسبة التنفيذ الإجمالية حوالي 70% .. مشيرا إلى وصول المعدات وسيتم بدء التركيب نهاية شهر يونيو القادم .



وأضاف أن المحطة سوف تستقبل الكهرباء من محطات التوليد ببني سويف وطاقتها 4800 ميجا ومحطة بنبان بمحافظة أسوان لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية وقدرتها 2000 ميجا، وذلك عبر خطوط كهرباء رباعية الحزمة جهد (500 ك.ف) ومن ثم توزيعها على التجمعات العمرانية والمشروعات الاستثمارية سواء داخل المحافظة أو خارجها.



واختتم محافظ قنا جولته بمتابعة الأعمال الإنشائية بمجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة المقام على مساحة 300 ألف متر مربع والتي تم تخصيصها تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بإقامة 13 مجمعا صناعيا بـ 12 محافظة من محافظات الجمهورية بهدف دعم قطاع الصناعة.



وقال الهجان إن مجمع الصناعات سيضم 420 وحدة صناعية متنوعة النشاط، حيث سيتم تخصيص وحدات للمواد الغذائية والهندسية والكيميائية البسيطة ومواد البناء يتراوح مساحة الوحدة بين 250 مترا و480 مترا تقريبا، مضيفا أن التكلفة الاستثمارية للمجمع تصل إلى حوالي 700 مليون جنيه ويوفر حوالي 3 آلاف فرصة عمل مباشرة وحوالي 10 آلاف فرصة أخرى غير مباشرة.