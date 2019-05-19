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محافظات

محافظ كفرالشيخ يناقش خطة تطوير حديقة صنعاء.. صور

الأحد 19/مايو/2019 - 08:15 م
صدى البلد
محمود زيدان
ناقش الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم "الأحد"، تطوير عدد من المشروعات الإنتاجية بالمحافظة وسبل تنميتها وبحث تطوير حديقة صنعاء والمنطقة المجاورة على مساحة 8300 متر مربع لتقديم خدمات مجتمعية ترفيهية سكنية إدارية فندقية وتجارية بها جميع الإمكانيات.

قال محافظ كفرالشيخ، إن الحديقة تُعد مقصدًا للعديد من الزوار، ومتنفسًا ترفيهيًا متميزًا لأبناء المحافظة، لافتًا إلى أنه سيتم تطوير حديقة صنعاء لتتناسب مع حاجة المواطنين لاحتوائها على أماكن ترفيهية متميزة، وحديقة الحيوان، بالإضافة إلى نافورة وشلالات مياه، وحمام سباحة، وفندق ومطعم متميز، فضلًا عن المسطحات الخضراء بالحديقة.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد بنداري، السكرتير العام، ومحمد أبوغنيمة، السكرتير العام المساعد، المحاسب مختار طه، مدير عام الحسابات بالمحافظة، اللواء إيهاب سمير، مدير عام صنعاء، وعدد من القيادات التنفيذية.
محافظ كفرالشيخ يناقش خطة تطوير حديقة صنعاء.. صور
محافظ كفرالشيخ يناقش خطة تطوير حديقة صنعاء.. صور
محافظ كفرالشيخ يناقش خطة تطوير حديقة صنعاء.. صور

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