الجو نار و34 على القاهرة.. ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة غدا

تبدأ درجات الحرارة غدا، الاثنين، في ارتفاعها التدريجي مجددا، على معظم محافظات الجمهورية، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا.



وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على القاهرة وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.



وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح بين متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح بين مترين ومترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.



ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى على محافظات مصر: "القاهرة 34/19، الإسكندرية 31/17، بورسعيد 24/19، رفح 26/17، شرم الشيخ 35/25، بني سويف 36/20، الأقصر 39/22، الوادي الجديد 39/25، حلايب 30/25".

