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ديني

المفتي: الأخلاق الكريمة واحدة في كل الشرائع

الأحد 19/مايو/2019 - 09:47 م
صدى البلد
محمود ضاحي
أكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أن من تحرى الصدق في أقواله صار الخلق له سمة يكتب بها عند ربه صديقًا، وأن الصدق ينتهي بأصحابه إلى الجنة.

وأضاف "علام"، خلال برنامجه "اللهم أعنا"، المذاع على راديو "9090" أن خلق الصدق من أخلاق الإسلام، موضحًا أن الصدق هو مطابقة الخبر للواقع أو مطابقة الكلام لحقيقة الحال.

وأشار إلى أن الصدق صفة الأنبياء والصديقين، وأن الأخلاق الكريمة واحدة في كل الشرائع، لافتًا إلى أن النبي، صلى الله عليه وسلم، أمرنا بتحلي الصدق؛ الصدق لفظ عام غير مقيد.

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